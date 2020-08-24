Владимир Путин назвал основные проблемы Ростовской области

Президент России пообщался по видеосвязи с Василием Голубевым, главой Ростовской области. В ходе видеоконференции обсуждались основные проблемы региона. Например, растущая безработица, проблемы с демографией, снижение роста строительства и падение показателей в сельскохозяйственной сфере.

Глава России также заверил, что окажет области любую необходимую помощь. И отметил позитивный момент в развитии ветроэнергетики. Кроме того, Владимир Путин обсудил с губернатором ситуации с коронавирусом, малым и средним бизнесом, а также подготовку к новому учебному году.