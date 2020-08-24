Мэрия столицы не продаст записи с уличных видеокамер

Департамент информационных технологий столицы (ДИТ) официально опроверг информацию о возможной продаже видеозаписей с уличных камер.

Кроме того, ДИТ заявляет, что пункты в договоре об установке, которые можно растолковать как предпосылку к продаже, — это просто формальность.

"Доступ к записям с камер на коммерческой основе не предоставляется и предоставляться не планируется. Формулировки, изложенные в контракте, типовые. Они связаны с тем, что возможность предоставления этих изображений на возмездной основе с 2014 года предусмотрена положением о ГИС "Единый центр хранения и обработки данных (ЕЦХД)", — объяснили в ДИТе.

Напомним, ранее в одном из крупных СМИ появилась информация, что ДИТ может предоставлять видеозаписи на коммерческой основе.