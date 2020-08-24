Слуцкий: Австрия поступила недружелюбно

Высылка российского посла из Австрии вызвала много пересудов. В том числе своё мнение озвучил и Леонид Слуцкий. Он сказал, что ему жаль, что ранее конструктивные отношения закончились подобным образом. А также назвал действия австрийского правительства недружелюбными.