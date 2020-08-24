Высылка российского посла из Австрии вызвала много пересудов. В том числе своё мнение озвучил и Леонид Слуцкий. Он сказал, что ему жаль, что ранее конструктивные отношения закончились подобным образом. А также назвал действия австрийского правительства недружелюбными.
"Очередной случай высылки российского дипломата произошёл в Австрии, причём впервые за всю историю российско-австрийского межгосударственного взаимодействия. Безусловно, это крайне недружественный шаг, отравляющий двусторонние отношения. Говорю об этом с сожалением, учитывая конструктивный характер сотрудничества наших стран", — сказал депутат.
Белорусская оппозиция анонсировала 23 августа масштабную акцию протеста в Минске.