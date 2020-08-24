ЛДПР: на сборы детей в школу должна быть ежегодная выплата

Новая ежегодная выплата может появиться в России. Родителям дадут денег, чтобы собрать ребёнка в школу.

С такой инициативой выступили депутаты и сенаторы фракции ЛДПР. Они предлагают ежегодно перед учебным годом выплачивать на каждого школьника по 10 тысяч рублей. Как отметил в своём телеграм-канале один из авторов, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, сумма должна ежегодно индексироваться.

Документ направлен на рассмотрение правительства. В нём отмечено, что в этом году стоимость сборов детей к школе выросла, а вот доходы родителей из-за кризиса упали. Кто-то и вовсе потерял работу.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по оценке работников специализированных магазинов, минимальная сумма, необходимая для подготовки ребёнка к новому учебному году, в 2020 году составляет 15 тысяч рублей. Почти половина — около семи тысяч рублей — уйдёт на форму и обувь. Полторы тысячи рублей потребуется на канцелярские принадлежности, еще три тысячи — на одежду для занятий спортом. Значительная часть суммы уйдёт на рюкзак, который стоит от двух до четырёх тысяч рублей.