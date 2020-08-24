"Парадоксально и неловко": Лавров про экстерриториальные законы США

Министр иностранных дел России, отвечая на вопросы журналиста в эфире программы "Вести" (канал "Россия"), высказал своё мнение по поводу мер, введённых США по всему миру с помощью экстерриториальных законов (национальное законодательство, действие которого распространяется на иностранное государство — по одностороннему решению США - Прим.ред.).

По словам Сергея Лаврова, администрация США недавно приняла ряд мер, направленных на отказ от многосторонних международных обязательств:

"явление экстерриториальных санкций входит в эту серию. Когда США решают, что Китай представляет угрозу, потому что он продаёт слишком много в США и покупает слишком мало, американцы вводят ограничения на импорт из Китая".

Как отметил Лавров, эта политика экономического давления также направлена на Венесуэлу Николаса Мадуро и проявляется в санкциях против Ирана, "несмотря на то, что он делает то, что он согласился в рамках Венского соглашения по иранской ядерной программе" (к слову, напомним, что Трамп вывел США из этого соглашения в мае 2018 года).