Минские заводчане продолжают работать, несмотря на призывы оппозиции

Рабочие Минского тракторного завода продолжают работать, несмотря на призывы оппозиции.

Телекомпания "МИР24" сообщает, что ежедневно в конце рабочего дня и к вечеру у завода собираются люди. Они убеждают заводчан бросить работу и присоединиться к забастовке, обещают при этом помочь собрать детей в школу.

"Это какая-то пропаганда. Никому здесь не доплачивают. Сам если не заработаешь, ничего не будет", — комментирует сотрудник предприятия.

Известно, что всего на заводе трудится около 15 тысяч человек.