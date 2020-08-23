Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская настроена оптимистично в отношении белорусских военных. По ее словам, она уверена, что они откажутся применять насильственные меры против безоружных людей с мирными намерениями.

"Это будет преступлением со стороны армии, если будут выполнять такой преступный приказ против белорусского народа, они ведь тоже граждане Белоруссии, не могут белорусы бить белорусов. Я более чем уверена, что большинство и в армии, и в милиции это понимают", — сказала она в опубликованном в воскресенье интервью агентству BNS.