В ходе борьбы за пост лидера Соединенных Штатов не раз звучали и ещё прозвучат довольно резкие высказывания. Так, например, бывший президент Америки Барак Обама разнёс действующего президента в пух и прах.
"Дональд Трамп не стал лучше на своем посту, потому что он просто не способен на это. Последствия ужасны: 170 тыс. американцев мертвы из-за коронавируса, миллионы рабочих мест исчезли, а самые богатые зарабатывают больше, чем когда-либо. Нашим худшим позывам дан зеленый свет, наша благородная репутация по всему миру серьезно пострадала, а наши демократические структуры подвергаются невиданной опасности",- заявил Барак Обама.
Действующий президент США Дональд Трамп в долгу не остался. И высказался как насчет Барака Обамы, так и насчет Джо Байдена, кандидата в президенты Америки.
"Я нахожусь здесь именно из-за президента Обамы и Джо Байдена. Если бы они хорошо делали свою работу, меня бы здесь не было, - заявил Дональд Трамп. — Пожалуй, делай они свою работу хорошо, я бы вообще даже не выдвигался, а просто вел счастливую жизнь. Мне очень нравилась моя жизнь до этого, но они работали так плохо, что теперь я стою перед вами в качестве президента".
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