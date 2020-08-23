Обама против Трампа: предвыборные дискуссии и заявления

В ходе борьбы за пост лидера Соединенных Штатов не раз звучали и ещё прозвучат довольно резкие высказывания. Так, например, бывший президент Америки Барак Обама разнёс действующего президента в пух и прах.

"Дональд Трамп не стал лучше на своем посту, потому что он просто не способен на это. Последствия ужасны: 170 тыс. американцев мертвы из-за коронавируса, миллионы рабочих мест исчезли, а самые богатые зарабатывают больше, чем когда-либо. Нашим худшим позывам дан зеленый свет, наша благородная репутация по всему миру серьезно пострадала, а наши демократические структуры подвергаются невиданной опасности",- заявил Барак Обама.

Действующий президент США Дональд Трамп в долгу не остался. И высказался как насчет Барака Обамы, так и насчет Джо Байдена, кандидата в президенты Америки.