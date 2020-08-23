Мэр Москвы рассказал о сроках вакцинации жителей столицы

Мэр Москвы сказал, что в ближайшем времени не стоит ждать возможности массово сделать прививку от коронавируса. Вакцина уже существует, но для всеобщей вакцинации этого мало. Кроме того, мэр сообщил, что обстановка в Москве в целом спокойная.

"Мы раскрыли практически весь город. Мы не увидели какого-то всплеска серьезного по заболеваемости", — заметил Собянин.

Но проблема все равно есть и меры предосторожности по-прежнему необходимы.