Мэр Москвы рассказал о сроках вакцинации жителей столицы

Мэр Москвы сказал, что в ближайшем времени не стоит ждать возможности массово сделать прививку от коронавируса. Вакцина уже существует, но для всеобщей вакцинации этого мало. Кроме того, мэр сообщил, что обстановка в Москве в целом спокойная.
"Мы раскрыли практически весь город. Мы не увидели какого-то всплеска серьезного по заболеваемости", — заметил Собянин.
Но проблема все равно есть и меры предосторожности по-прежнему необходимы.
"Это говорит о том, что проблема остается, по крайней мере до вакцинации, имея ввиду вакцинацию от коронавируса массовую", — резюмировал чиновник.
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