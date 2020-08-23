Зеленский дал совет Лукашенко о новых выборах

Владимир Зеленский в одном из своих интервью поделился своим видением разрешения ситуации в Белоруссии. По его мнению, лучшим решением будет проведение новых выборов. С участием всех желающих и привлечением наблюдателей из других стран.