Владимир Зеленский в одном из своих интервью поделился своим видением разрешения ситуации в Белоруссии. По его мнению, лучшим решением будет проведение новых выборов. С участием всех желающих и привлечением наблюдателей из других стран.
"Давайте представим, что я уверен в себе, я уверен в выборе народа. Я — уверенный человек. Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц — новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет", — сказал Зеленский в интервью.
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