Во время митинга в поддержку Александра Лукашенко президент выступил с речью, в которой рассказал, что главная забота государства — это люди. Также в ходе выступления президент поручил местным властям обеспечить порядок на улицах.
"Я уже говорил: появилась так называемая черная сотня. В центре и здесь уже кое-где стали возникать отдельные центры, пока не возбудила прокуратура уголовное дело. Как только возбудили, половина или больше там разбежались, а эти спрятались под плинтус. Мы их вытащим всех", — заявил президент.
Белорусский лидер Александр Лукашенко поручил закрыть все предприятия в стране, на которых проходят забастовки рабочих.