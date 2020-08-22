Президент Белоруссии поручил обеспечить порядок на улицах

Во время митинга в поддержку Александра Лукашенко президент выступил с речью, в которой рассказал, что главная забота государства — это люди. Также в ходе выступления президент поручил местным властям обеспечить порядок на улицах.