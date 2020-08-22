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Лукашенко сравнил ситуацию в Белоруссии с "цветной революцией"

Политика

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Гродно и военный полигон.

Он проверил подготовку армии, расположение войск на местности и дал комментарий по поводу текущей ситуации.

"Все идет по плану цветных революций с возбуждением внутриполитической ситуации в стране. Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Военная поддержка налицо — передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затащить сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска, и на Беларуси можно поставить крест", — сказал президент республики.

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