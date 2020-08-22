Известный своими неоднозначными высказываниями депутат Виталий Милонов заявил, что в скором времени Белоруссия станет частью России. По его словам, это практически единственная возможность избежать кризиса и повтора украинского сценария.
"Иначе будет кризис, и Белоруссия превратится в Украину. "Собиратель земель русских" Владимир Владимирович не позволит этого сделать. И, я уверен, что Белоруссия в составе какой-нибудь автономной области войдет в состав РФ. Только так. По-другому мы не можем себе этого позволить. Ругайте нас, обвиняйте, но мы будем защищать Белоруссию всеми силами," — сообщил депутат в эфире программы на радио "Комсомольская правды".
К этому мнению присоединился публицист и переводчик Дмитрий Пучков, известный как "Гоблин".
"Да уже давно Белоруссия двигается к нам. Хорошо ли нам будет объединиться? По-моему, прекрасно. Сейчас могучая Россия, например, закрывает Белоруссию "ядерным зонтиком", они под нашей защитой. Если захотят к нам присоединиться, то пожалуйста. Мы с открытой душой," — высказал мнение Пучков.
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