Виталий Милонов прогнозирует вхождение Белоруссии в состав России

Известный своими неоднозначными высказываниями депутат Виталий Милонов заявил, что в скором времени Белоруссия станет частью России. По его словам, это практически единственная возможность избежать кризиса и повтора украинского сценария.

"Иначе будет кризис, и Белоруссия превратится в Украину. "Собиратель земель русских" Владимир Владимирович не позволит этого сделать. И, я уверен, что Белоруссия в составе какой-нибудь автономной области войдет в состав РФ. Только так. По-другому мы не можем себе этого позволить. Ругайте нас, обвиняйте, но мы будем защищать Белоруссию всеми силами," — сообщил депутат в эфире программы на радио "Комсомольская правды".

К этому мнению присоединился публицист и переводчик Дмитрий Пучков, известный как "Гоблин".