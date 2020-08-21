Ветеран ВМС США и автор книги "Советская военно-морская дипломатия" Брэдфорд Дисмьюкс рассказал, чего ожидать от России и российской армии на случай военного конфликта.
"Практически во всех мыслимых обстоятельствах Соединенным Штатам не следует угрожать российским атомным подводным лодкам с баллистическими ракетами на борту", — написал ветеран.
Он подчеркнул, что именно эта техника сейчас главным образом сдерживает конфликты.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.