Офицер США: "Не следует угрожать российским атомным подводным лодкам"

Ветеран ВМС США и автор книги "Советская военно-морская дипломатия" Брэдфорд Дисмьюкс рассказал, чего ожидать от России и российской армии на случай военного конфликта.

"Практически во всех мыслимых обстоятельствах Соединенным Штатам не следует угрожать российским атомным подводным лодкам с баллистическими ракетами на борту", — написал ветеран.

Он подчеркнул, что именно эта техника сейчас главным образом сдерживает конфликты.