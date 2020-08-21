Активист стачкома ОАО "Беларуськалий" Дмитрий Куделевич был задержан сотрудниками белорусского КГБ вчера. Однако сейчас он, по непроверенным данным, находится на Украине, — потому что сумел сбежать через форточку в туалете.
"Во время задержания он успел бросить ключи от авто в салон, а в кармане остался комплект от автомобиля супруги, которые и забрали чекисты", — рассказывают в сообщении стачкома.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.