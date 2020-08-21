Активист Дмитрий Куделевич сбежал от белорусского КГБ через форточку

Активист стачкома ОАО "Беларуськалий" Дмитрий Куделевич был задержан сотрудниками белорусского КГБ вчера. Однако сейчас он, по непроверенным данным, находится на Украине, — потому что сумел сбежать через форточку в туалете.