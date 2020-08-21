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США могут ввести новые санкции против России

Политика

Соединённые Штаты Америки приняли решение о восстановлении санкций против Ирана. Ожидается, что эти меры будут поддержаны и другими государствами.

Если этого не последует, государственный секретарь США Майк Помпео сказал, что Америка готова ввести санкции и против других стран. В их числе были названы Россия и Китай.

"Мы каждую страну приводили к ответственности за это, и мы будем делать так же в отношении более широких санкций ООН", — заявил Помпео.

Напомним, что несколько дней назад была отклонена резолюция о продолжении оружейного эмбарго против Ирана. Это привело к решению Соединённых Штатов о введении санкции против данного государства.

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