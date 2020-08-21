Соединённые Штаты Америки приняли решение о восстановлении санкций против Ирана. Ожидается, что эти меры будут поддержаны и другими государствами.
Если этого не последует, государственный секретарь США Майк Помпео сказал, что Америка готова ввести санкции и против других стран. В их числе были названы Россия и Китай.
"Мы каждую страну приводили к ответственности за это, и мы будем делать так же в отношении более широких санкций ООН", — заявил Помпео.
Напомним, что несколько дней назад была отклонена резолюция о продолжении оружейного эмбарго против Ирана. Это привело к решению Соединённых Штатов о введении санкции против данного государства.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.