США могут ввести новые санкции против России

Соединённые Штаты Америки приняли решение о восстановлении санкций против Ирана. Ожидается, что эти меры будут поддержаны и другими государствами.

Если этого не последует, государственный секретарь США Майк Помпео сказал, что Америка готова ввести санкции и против других стран. В их числе были названы Россия и Китай.

"Мы каждую страну приводили к ответственности за это, и мы будем делать так же в отношении более широких санкций ООН", — заявил Помпео.

Напомним, что несколько дней назад была отклонена резолюция о продолжении оружейного эмбарго против Ирана. Это привело к решению Соединённых Штатов о введении санкции против данного государства.