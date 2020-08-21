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Президент Трамп пообещал "дымящиеся руины" на месте Америки

Политика

Президент Дональд Трамп прогнозирует разруху и беспорядки в случае победы на выборах Джо Байдена. Он рассказал об этом во время своего выступления на митинге своих сторонников, и прямо заявил: после событий, во время которых полицейский убил чернокожего мужчину, в Чикаго, Миннеаполисе и Портленде до сих пор гремят протесты, и они легко распространятся на всю страну.

Несмотря на это, пока что президент Трамп не пользуется большой популярностью у избирателей, его политику то и дело критикуют.

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