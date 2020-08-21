Жириновский потребовал уволить начальника СИЗО, где содержится Фургал

Владимир Жириновский настолько рассержен, что ему не разрешили посетить в СИЗО экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, что потребовал "отстранить" от работы начальника Следственного изолятора.

По словам лидера ЛДПР, он и его соратники "планировали навестить однопартийца, но

"начальник СИЗО "Лефортово" после совещания заявил в аппарат фракции ЛДПР, что следователь по делу Фургала считает недопустимым его посещение депутатами".

Жириновский обвинил руководство изолятора в нарушении 103 ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", разрешающего депутатам и членам Совфеда "в целях осуществления контролябез специального разрешения посещать следственные изоляторы".

Разгневанный политик в своем ТГ-канале потребовал уволить начальника СИЗО: