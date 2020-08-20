Оппозиция не против участия Лукашенко в новых выборах

Несмотря на то что оппозиция не поддерживает действующего президента Белоруссии, она признала его право на участие в новых выборах.

По словам одного из лидеров оппозиции Марии Колесниковой, такое право имеет любой гражданин республики. А значит, и Александр Лукашенко тоже. Однако при этом оппозиционеры твёрдо уверены в том, что новые выборы он проиграет.

Напомним, что после выборов, состоявшихся 9 августа, и переизбрания Александра Лукашенко, в стране начались массовые протесты и беспорядки. Результаты объявили подтасованными, а выборы — нечестными.