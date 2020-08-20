Где будет лечиться Алексей Навальный

По словам Дмитрия Пескова, Алексей Навальный получит всю необходимую диагностику и лечение. Сейчас он находится в Омске, в больнице №1. Но пока неизвестно, будет ли Навальный находиться там и дальше.

Навальный не понял суд

Если возникнет такая необходимость, Кремль пообещал отправить его за рубеж несмотря на закрытые международные границы.

Напомним, что совершая перелет из Томска в столицу России, Навальный почувствовал себя плохо и потерял сознание. Точный диагноз пока не поставлен. Рассматриваются самые разные версии. Но врачи уже отметили, что есть изменения в лучшую сторону.