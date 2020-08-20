В Иране разработали ракету в честь убитого генерала Касема Сулеймани

В Иране разработали две новые ракеты, одна из которых носит имя убитого генерала Касема Сулеймани. Он погиб в Ираке во время американской январской спецоперации. Теперь ракета, названная в честь него, называется "Мученик Касем", она легко поражает цели на расстоянии 1,4 тыс. км.

И вторая ракета названа в честь командира, но уже шиитского ополчения в Ираке — Абу Махди аль-Мухандисе, который умер вместе с генералом. Она поражает цели в 1 километре.