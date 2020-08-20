Лавров: Запад вступил в активную борьбу за постсоветское пространство

Запад пытается использовать текущие внутренние проблемы Белоруссии, вмешиваясь в ее внутреннюю политику, чтобы начать открытую геополитическую борьбу за постсоветское пространство.
Таково мнение министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Его он озвучил в эфире ТК "Россия-1".
Глава российского МИД напомнил, что существует международная правовая база, которой необходимо придерживаться при установлении собственного отношения к событиям в той или иной стране.
"Если в этом случае соседи Белоруссии видят недостатки в том, как были организованы выборы, — то,
- во-первых, Белоруссия является суверенным государством — там есть Конституция, законы и процедуры, которые на основе этих законов обязательно нужно запустить, чтобы оспорить или поставить под сомнение результаты избирательного процесса на определенном избирательном участке или в целом;
- во-вторых, если мы все руководствуемся нашими обязательствами, то организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) имеет Бюро демократических институтов и прав человека. Одной из его задач является наблюдение за национальными выборами в государствах-участниках ОБСЕ. <…> Теперь нам говорят, что нарушения были очевидны во время предвыборной и избирательной кампании, что они были задокументированы добровольными наблюдателями, в социальных сетях, в видеоклипах и так далее.
А наблюдатели от ОБСЕ туда вообще не поехали под предлогом, что "их поздно пригласили". Они должны были ехать и наблюдать — тогда у них было бы больше оснований сообщать о нарушениях, которые они теперь раздувают всеми возможными способами".
Лавров также указал на то, что БДИМР использует различные подходы к наблюдению за выборами:
"В определенные места отправляется 800 человек, в определенные другие места — 12 человек, а в определенные третьи места-вообще никто. Например, бюро несколько раз не посылало наблюдателей в некоторые прибалтийские страны — хотя сотни тысяч людей в Эстонии и Латвии лишены избирательного права, потому что они, живя в стране, имеют позорный для Евросоюза статус "неграждан".
Глава российского МИД выразил надежу, что
"белорусы <…> смогут разобраться в собственных делах — и не будут идти на поводу у тех, кто пытается освоить геополитическое пространство и пропагандировать старую деструктивную логику "либо вы с Россией, либо вы с Европой".
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.