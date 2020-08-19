Приближающиеся выборы президента Америки всколыхнули общественность: главный конкурент Дональда Трампа — Джо Байден — набирает голоса и пользуется популярностью.

"Это был призыв к молодым душой, независимо от возраста или партии. Времена изменились. То, о чем говорил мой дед, мужество, единство и патриотизм сегодня так же важны, как и в 1960 году. И нам снова нужен лидер, который считает, что лучшие дни Америки еще впереди. Нам нужен Джо Байден", — сказал внук Джона и Жаклин Кеннеди Джон Шлоссберг.