Министерство Белоруссии рассказало о мерах охраны границ

Министерство Белоруссии сообщило о предпринятых действиях по защите границ: запущены в полет Ан-26, Як-130 и Су-30СМ.

"Летчики 116-й штурмовой авиабазы отрабатывают совместные действия в составе пар самолетов. Организовано несение круглосуточного дежурства силами и средствами радиоэлектронной борьбы", — говорится в пресс-релизе Министерства.

Напомним, 19 августа президент Лукашенко дал поручение укреплять границы по всему периметру, особенно "пристально приглядывая" за движением войск в Польше и Латвии.