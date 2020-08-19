Замешан ли Киев в истории с задержанными в Белоруссии 33 россиянами?

Как сообщил Интерфаксу осведомленный источник в компетентных органах России, Украина замешана в ситуации, во время которой 33 россиянина задержали в Белоруссии. По словам источника, этому есть множество доказательств.

Напомним, ранее служба безопасности Украины заявляла о том, что никак не связана с этим событием.