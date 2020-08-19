Лукашенко усилил охрану государственных границ

Президент Александр Лукашенко усиливает охрану границ Белоруссии по всему периметру.

По словам президента, ему очевидны намерения военных НАТО, и потому он призывает "не стесняться выводить наши Вооруженные силы и технику на направления их передвижения".

Отдельно Лукашенко подчеркнул Польшу и Литву как страны, в которых особенно пристально нужно отслеживать передвижение войск НАТО.