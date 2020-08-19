Песков объяснил, почему Лукашенко часто звонит Путину

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрий Пескова, почему Александр Лукашенко в последнее время тесно поддерживает связь с президентом России.

Песков назвал эту ситуацию "нормальной", когда главы двух соседних государств регулярно обмениваются мнениями.