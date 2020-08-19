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Песков объяснил, почему Лукашенко часто звонит Путину

Политика » Власть » Кремль

Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрий Пескова, почему Александр Лукашенко в последнее время тесно поддерживает связь с президентом России.

Песков назвал эту ситуацию "нормальной", когда главы двух соседних государств регулярно обмениваются мнениями.

"Это совершенно нормально, когда главы двух государств находятся в процессе постоянного, регулярного обмена мнениями на фоне таких ситуаций, которые сейчас разворачиваются в Белоруссии", — пояснил представитель Кремля.

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