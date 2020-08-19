Мишустин призвал усилить работу по расселению из ветхого жилья

Россияне должны жить в комфортных условиях, а не в разваливающихся домах. Поэтому в стране необходимо усилить работу по расселению ветхого и аварийного жилья. Такую задачу поставил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Жилищные условия улучшили более 85 тыс. человек. Темпы хорошие, 34 региона в этом году полностью достигли целевых показателей. Вместе с тем президент поставил задачу ускорить такую работу и обеспечить опережающее достижение запланированных целей по расселению аварийных многоквартирных домов. Нужно сделать всё возможное, чтобы люди могли жить в нормальных условиях, а не в разваливающихся зданиях", — заявил глава российского кабмина.

Напомним, в России предлагали ввести для жителей ветхого и аварийного жилья специальную льготную ставку по ипотеке в 3%. С такой инициативой выступал депутат Госдумы от "Единой России" Дмитрий Юрков. По его мнению, также необходимо обеспечить этих граждан первоначальным взносом, который можно взять в Фонде содействия реформированию ЖКХ.