Путин: иностранные вмешательства в дела Белоруссии недопустимы

В двух отдельных телефонных звонках во вторник, инициированных Берлином и Парижем, Путин подчеркнул, что оказание внешнего давления на руководство Минска недопустимо.

Напомним, что Россия и Беларусь имеют формальные военно-политические союзы, такие как Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и соглашение о "Союзном государстве".

Мнение Германии

Как сообщает Бундестаг, канцлер Меркель заявила Путину, что правительство Александра Лукашенко должно прекратить применение насилия в отношении мирных демонстрантов, вступить в диалог с оппозицией и немедленно освободить политзаключенных.

Комментарии канцлера прозвучали на фоне различных дискуссий между членами Европейского Союза о том, как решить ситуацию в Беларуси.

Ранее сообщалось, что министры ЕС договорились составить список целей для нового раунда санкций, а политики в Польше, Литве и других государствах в той или иной степени настаивали на интервенциях и предъявили Лукашенко ультиматум.

"Стороны всесторонне обсудили ситуацию в Беларуси после президентских выборов, — говорится в заявлении Кремля. — Россия указала, что иностранные попытки вмешательства во внутренние дела страны неприемлемы и могут привести к дальнейшей эскалации напряженности. Была выражена надежда, что ситуация улучшится как можно скорее".

Мнение Елисейского дворца

Позже в тот же день состоялся еще один телефонный разговор — с президентом Макроном, в ходе которого также обсуждалась Белоруссия.

Ранее, напомним, президент Макрон призывал станы ЕС объединиться для помощи белорусской оппозиции. В ответ на что представитель МИД РФ Мария Захарова назвала его "прекрасным примером лицемерия" и поинтересовалась: "когда он призовет Европейский Союз мобилизоваться в поддержку сотен тысяч демонстрантов "желтых жилетов" (во Франции)?"

"Обсуждая сложную ситуацию в Беларуси, Владимир Путин подчеркнул, что вмешательство во внутренние дела республики и давление на белорусское руководство недопустимы, — пояснили в Кремле. — Обе стороны выразили желание скорейшего решения возникших проблем."

В отличие от некоторых риторических заявлений из Западной Европы, официальная реакция Москвы была взвешенной.

Многие российские эксперты высказывали мнение, что Кремль предпочел бы, чтобы ситуация в Беларуси не превратилась в очередную геополитическую борьбу "Восток против Запада".

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