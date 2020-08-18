Сечин вручил Путину подарок

"Роснефть" обеспечивает до 60% мировой добычи нефти. Компания стимулирует развитие российской экономики, формируя около 8% ВВП России.

Об этом сегодня на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал руководитель "Роснефти" Игорь Сечин.

"Мы активно способствуем развитию кадрового потенциала. В компании работает более 350 тысяч сотрудников, высококвалифицированных специалистов, средняя зарплата которых примерно в два раза превышает среднюю зарплату в стране. Мы финансируем социальную сферу. Показательным примером является город Тулун в Иркутской области, где меньше чем за год "Роснефть" построила школу на 1275 детей, и 1 сентября школа начнет работать в полном объеме", — доложил Сечин.

Он также рассказал о новом проекте "Восток Ойл".

"С большей радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западного-Иркинского месторождения. Это премиальная нефть, одна из лучших в мире", — заявил глава "Роснефти" и вручил президенту бутылку нефти.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в ближайшие пять лет компанию "Роснефть" будет возглавлять Игорь Сечин. На такой срок продлили его полномочия.