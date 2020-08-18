Министр энергетики России Александр Новак заболел коронавирусом. Недуг протекает у него в бессимптомном формате.
Несмотря на заражение, чиновник будет принимать участие в видеоконференции мониторинга ОПЕК+.
"К сожалению, Александр Валентинович Новак заболел коронавирусом. Давайте пожелаем ему от всей души выздоровления. Он прилетел, собственно говоря, и улетел в Москву, не приняв участие. Дай бог ему здоровья", — сказал премьер-министр Михаил Мишустин во время визита на Дальний Восток.
После того как стало известно о телефонных разговорах белорусского и российского президентов, состоявшихся в минувшие выходные, CNN разразилась большой статьёй.