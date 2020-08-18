Министр энергетики РФ заразился коронавирусом

Министр энергетики России Александр Новак заболел коронавирусом. Недуг протекает у него в бессимптомном формате.

Несмотря на заражение, чиновник будет принимать участие в видеоконференции мониторинга ОПЕК+.