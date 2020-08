Россия и США в Вене обсуждают вопросы стратегической стабильности

В Вене начался новый раунд переговоров между Россией в США по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Встреча продлится два дня и будет проходить за закрытыми дверями.

Об этом в своем Twitter сообщил Михаил Ульянов, постоянный представитель России при международных организациях в Вене.

#Russia-#US consultations on strategic stability in Vienna will start in a few minutes. Open- minded professional dialogue is better than propagandistic rhetoric which prevailed in this area for a long time. pic.twitter.com/rxxJNXWipv