Россия и США в Вене обсуждают вопросы стратегической стабильности

В Вене начался новый раунд переговоров между Россией в США по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Встреча продлится два дня и будет проходить за закрытыми дверями.

Об этом в своем Twitter сообщил Михаил Ульянов, постоянный представитель России при международных организациях в Вене.

"Открытый профессиональный диалог лучше пропагандистской риторики, которая долгое время преобладала в этой области", — написал Ульянов.

#Russia-#US consultations on strategic stability in Vienna will start in a few minutes. Open- minded professional dialogue is better than propagandistic rhetoric which prevailed in this area for a long time. pic.twitter.com/rxxJNXWipv — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) August 17, 2020

Российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, а американскую — Маршалл Биллингслеа, кандидат в советники президента и госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями.

Напомним: первый раунд переговоров состоялся 22 декабря. Тогда, среди прочего, стороны обсуждали продление договора СНВ. Была достигнута договорённость о создании нескольких совместных рабочих групп по стратегической стабильности.

За прошедшее время состоялись переговоры между тремя группами экспертов, которые представляли внешнеполитические и оборонные ведомства двух стран. Были развернуты рабочие группы по космической безопасности, политическим вопросам и потенциалу двухсторонних отношений.