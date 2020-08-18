МИД РФ: США сознательно нагнетают напряженность в Европе

США, увеличивающие свое военное присутствие в Польше, усугубляют ситуацию у западных границ России и способствуют эскалации напряженности, в то время как заявления НАТО о том, что расширение не является значительным, не заслуживают доверия.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном российским МИДом.

"Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что увеличение военного присутствия США в Польше не решает никаких вопросов безопасности, а, наоборот, усугубляет сложную ситуацию вблизи западных границ России, способствуя эскалации напряженности и увеличивая риск непреднамеренных инцидентов", — говорится в заявлении.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова добавила, что заявления НАТО о том, что военная экспансия не носит существенного характера, воспринимаются российской стороной "как попытка исказить реальность":

"Реализация американо-польского соглашения будет способствовать качественному укреплению наступательного потенциала американских войск в Польше".

Ничего неожиданного

Однако, по словам Захаровой, это соглашение не стало неожиданностью для России, поскольку оно формализует сделку, достигнутую президентом США Дональдом Трампом и президентом Польши Анджеем Дудой еще в 2019 году.

"Не только откровенно антироссийский характер этих документов не замаскирован, но и подпитывается американскими и польскими официальными лицами", — подчеркнула спикер российского МИДа.

США в очередной раз нарушают договоренности

Мария Захарова также пояснила, что планы США противоречат подписанному в 1997 году акту Россия-НАТО, изменяя условия безопасности в Европе:

"Американская сторона в очередной раз демонстрирует, что готова отказаться от своих обязательств в рамках многосторонних инструментов и пренебречь мнением большинства европейских государств, если этого потребуют их собственные интересы. Это полностью дискредитирует заявления официальных лиц НАТО, утверждающих, что этот альянс является поставщиком безопасности и заинтересован в снижении напряженности в Европе. Между тем конкретные предложения России о том, как добиться деэскалации в зоне российско-натовского контакта, остаются без ответа".

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