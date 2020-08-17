Губернатор Новгородской области раскрыл свои доходы

Доход губернатора Новгородской области за прошлый год составил 3,3 миллиона рублей. Годом ранее его доход был на один миллион меньше.

Как пояснили в пресс-службе областного правительства, ситуация объясняется продажей автомобиля. Сейчас в собственности Андрея Никитина есть два мотоцикла BMW и Harley Davidson, бортовой прицеп и автомобиль Land Cruiser 200, а также две квартиры в 43 и 38 квадратных метра и два машиноместа.

Супруга губернатора заработала 961 тысячу рублей. А вот в 2018 году в её декларации значилась сумма в шесть миллионов рублей. Тогда жена политика получила доход от бизнеса, который вела в Москве в 2016 году.

В общей собственности у четы Никитиных также имеется земельный участок, жилой дом, квартира, баня и хозяйственный блок.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в правительстве наибольший доход за прошлый год показал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он заработал 586 миллионов рублей. На втором месте по уровню годовых доходов вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он в 2019 году заработал 432,3 млн рублей.