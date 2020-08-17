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Суд лишил Фургала двух машин и трёх миллионов рублей

Политика

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала оставили без имущества. У него арестовали деньги и транспорт.

Такое решение принял Басманный суд Москвы.

"Обеспечительный арест наложен на денежные средства в размере трёх миллионов рублей и два автомобиля — Toyota Land Cruiser и Lexus", — говорится в решении суда.

Напомним, что Сергея Фургала подозревают в организации убийств бизнесменов, которые произошли на Дальнем Востоке в 2000-х годах. Политик арестован на два месяца, его держали в СИЗО "Лефортово". Президент выразил ему недоверие и отправил в отставку. Несмотря ни на что, Сергей Фургал виновным себя не признаёт. Тысячи жителей Хабаровска устраивают митинги, требуя законного расследования дела и снятия обвинений.

Ранее "Правда.Ру" писала, что лидера ЛДПР Владимира Жириновского больше не пускают на встречи с Фургалом, который также является членом партии. Политики направили запросы в ФСИН и Минюст с требованием разрешить свидания. Ведомства сослались на Следственный комитет РФ, который запретил членам партии встречи с экс-губернатором.

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