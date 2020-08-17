Жириновский: Лукашенко похож на девушку, которую никто замуж не берёт

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сравнил белорусского президента Александра Лукашенко с "нежеланной девушкой брачного возраста, ищущей, за кого бы выйти замуж".
Такой красочный эпитет, по мнению Владимира Вольфовича, прекрасно описывает человека, который одновременно "ухаживает за Россией, Польшей, ЕС и США".
"Он хочет работать с Россией, Польшей, Европейским Союзом и Соединёнными Штатами, — пояснил Жириновский, написав в своем Telegram-канале об обращениях Лукашенко к иностранным лидерам. — Но, увы, эта девушка уже не девственница, так что в плане долгосрочных отношений никто не заинтересован в том, чтобы жениться на ней".
Жириновский продолжил метафору, заявив, что Россия и Белоруссия "развелись" в 1991 году, но РФ продолжала "платить алименты чужой женщине в течение 30 лет".
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