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Пушков: поражение Лукашенко неизбежно

Политика » Власть

Белорусский президент Александр Лукашенко, вероятнее всего, проиграет в столкновениях с оппозиций. И причиной тому будет слабость проводимой им информационной политики.

Так считает Алексей Пушков, председатель комиссии Совфеда по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум».

Своим мнением сенатор поделился в Телеграмм-канале, подчеркнув важную роль информации для любого рода деятельности, а для политики - особенно в период национальных кризисов, поскольку сегодня именно в сфере информации разворачиваются "главные битвы":

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