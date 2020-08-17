Пушков: поражение Лукашенко неизбежно

Белорусский президент Александр Лукашенко, вероятнее всего, проиграет в столкновениях с оппозиций. И причиной тому будет слабость проводимой им информационной политики.
Так считает Алексей Пушков, председатель комиссии Совфеда по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум».
Своим мнением сенатор поделился в Телеграмм-канале, подчеркнув важную роль информации для любого рода деятельности, а для политики - особенно в период национальных кризисов, поскольку сегодня именно в сфере информации разворачиваются "главные битвы":
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