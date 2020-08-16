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Лукашенко заявил, что жестокость породили сами участники протестов

Политика

Президент Лукашенко сообщил во время выступления на митинге, что насилие породили сами участники акции, как и жестокость.

"Говорят — проявили не то жесткость, не то жестокость на улицах. Вы ее породили, эту жестокость. Я ее породил? Власть? Нам она не нужна была", — заявил Лукашенко, на акции в поддержку действующей власти, которая прошла на Площади Независимости.

Напомним, акция в поддержку Лукашенко проходит в Минске на Площади Независимости. По сообщениям очевидцев, участники тепло отзываются в адрес своей страны и имеют символику в цветах государственного флага.

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