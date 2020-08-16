Какие страны следующими нормализируют отношения с Израилем?

Израильский министр разведки Эли Коэн рассказал, что у стран Бахрейн и Оман есть все шансы нормализовать отношения с Израилем.

"Вслед за этим соглашением с ОАЭ последуют новые, как с большим количеством стран Персидского залива, так и с мусульманскими странами Африки", — сказал он в одном из интервью.

Обе страны положительно высказались об улучшившихся отношениях между ОАЭ и Израилем.