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Тихановская попросила сотрудников СИЗО о гуманном обращении с мужем

Политика

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к работникам СИЗО, чтобы они гуманно и законно обращались с ее мужем Сергеем Тихановским. Политзаключенный будет находиться под арестом до конца сентября.

"К должностным лицам и сотрудникам, от которых зависят условия содержания и положение моего мужа в СИЗО, хочу обратиться с просьбой: делайте свою работу правильно, честно и по закону, проявите человечность и гуманность", — написала женщина в обращении, размещенном на Telegram-канале "Страна для жизни".

Также она упомянула, что это относится и к другим задержанным, которые сейчас находятся в СИЗО.

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