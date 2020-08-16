Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к работникам СИЗО, чтобы они гуманно и законно обращались с ее мужем Сергеем Тихановским. Политзаключенный будет находиться под арестом до конца сентября.
"К должностным лицам и сотрудникам, от которых зависят условия содержания и положение моего мужа в СИЗО, хочу обратиться с просьбой: делайте свою работу правильно, честно и по закону, проявите человечность и гуманность", — написала женщина в обращении, размещенном на Telegram-канале "Страна для жизни".
Также она упомянула, что это относится и к другим задержанным, которые сейчас находятся в СИЗО.
Белорусский лидер Александр Лукашенко уже обсуждал с российскими политиками возможность бегства в РФ в случае обострения политической ситуации в республике.