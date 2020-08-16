Президент Трамп обдумывает помилование Сноудена

Для Сноудена появился шанс: адвокат Анатолий Кучерена собирается обсудить с ним возможность помилования. Такой шанс выпал благодаря президенту Трампу, который рассматривает этот вариант.

"Я пока нахожусь в отпуске, но как только появится возможность, в самое ближайшее время мы этот вопрос с ним обсудим", — сказал Кучерена, как сообщает Интерфакс.

Также он отметил, что Сноуден скучает по родной стране, семье и близким, и что эта новость его обрадует.