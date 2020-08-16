Для Сноудена появился шанс: адвокат Анатолий Кучерена собирается обсудить с ним возможность помилования. Такой шанс выпал благодаря президенту Трампу, который рассматривает этот вариант.
"Я пока нахожусь в отпуске, но как только появится возможность, в самое ближайшее время мы этот вопрос с ним обсудим", — сказал Кучерена, как сообщает Интерфакс.
Также он отметил, что Сноуден скучает по родной стране, семье и близким, и что эта новость его обрадует.
Белорусский лидер Александр Лукашенко уже обсуждал с российскими политиками возможность бегства в РФ в случае обострения политической ситуации в республике.