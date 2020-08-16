Пресс-служба президента Лукашенко сообщает, что глава республики подписал указ о полномочиях правительства.
В указе изложено, что в новый состав Совета министров по должности входят председатели президиума Национальной академии наук, Комитета государственного контроля, Национального статистического комитета, правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ.
Белорусский лидер Александр Лукашенко уже обсуждал с российскими политиками возможность бегства в РФ в случае обострения политической ситуации в республике.