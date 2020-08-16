Александр Лукашенко поручил переправить бригаду десантников на западные границы — в Гродно. Ранее они находились в Витебске.

"То, что происходит на этих территориях, спокойно наблюдать за этим мы не можем. Наших военных также беспокоит эта проблема", — заявил Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь-1" в субботу.