Александр Лукашенко поручил переправить бригаду десантников на западные границы — в Гродно. Ранее они находились в Витебске.
"То, что происходит на этих территориях, спокойно наблюдать за этим мы не можем. Наших военных также беспокоит эта проблема", — заявил Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь-1" в субботу.
Причину перемещения военных белорусский лидер пока не аргументировал.
Белорусский лидер Александр Лукашенко уже обсуждал с российскими политиками возможность бегства в РФ в случае обострения политической ситуации в республике.