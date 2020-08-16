Президент Белоруссии Александр Лукашенко отдал поручение силовым структурам пресекать акции солидарности.

"Интересная появилась информация сегодня к утру о том, что они хотят выстроить "ланцуг" от Вильнюса до Киева. То есть цепь неравнодушных. Мало на проспекте в Минске неравнодушных с цветочками и в цепях… Уже хотят выставить от Вильнюса до Киева и собрать туда более 300 тысяч человек", — сказал Лукашенко.