В Минске арестовали более 1000 человек

В списках арестованных, опубликованных Минским городским судом, значится на сегодняшний день 1063 человека.

Срок ареста — от 7 до 25 суток. Как указано в сообщении, списки публикуются по многочисленным просьбам граждан.

Акции протеста начались с 9 августа, после выборов, и были подавлены властями. В результате, помимо арестов, один человек погиб, более 250 попали в больницу.