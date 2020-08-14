Бизнес-сообщество советует Лукашенко начать переговоры с народом

Российско-белорусский деловой совет в лице председателя Дмитрия Мазепина обратился к Лукашенко с призывом прекратить насилие и начать диалог с протестующими, потому что, по мнению Мазепина, переломный момент кризиса можно упустить.