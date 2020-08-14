Российско-белорусский деловой совет в лице председателя Дмитрия Мазепина обратился к Лукашенко с призывом прекратить насилие и начать диалог с протестующими, потому что, по мнению Мазепина, переломный момент кризиса можно упустить.
"Первое, к чему мы призываем руководство Белоруссии, — немедленно остановить бессмысленное кровопролитие, прекратить насилие против мирных граждан! Второй призыв — к белорусской интеллигенции, бизнесменам, политикам: необходимо сформировать Комитет национального спасения, который от имени населения сможет разговаривать с властью на равных", — говорится в обращении предпринимателя.
У власти Белоруссии сегодня самая сложная ситуация за всю историю. В обществе раскол, в экономике стагнация, реформы не провести - а ресурсов на это уже нет...