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Депутатов Госдумы проверят на наличие двойного гражданства

Политика » Власть » Парламент

Депутатов Государственной Думы проверят по базам МВД, МИД и ФСБ. Задача — выявить данные о двойном гражданстве.

Такую задачу поставил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы получили ответ Центральной избирательной комиссии на наше обращение. ЦИК не располагал информацией об иностранном гражданстве по запрашиваемым лицам на момент избрания их депутатами седьмого созыва. В этой связи проверка будет продолжена. Соответствующие запросы будут направлены в уполномоченные органы.

Наличие иностранного гражданства у депутатов и чиновников недопустимо Конституцией и законом. Если информация подтвердится, в отношении этих депутатов будут приняты соответствующие законодательные меры", — заявил спикер нижней палаты парламента.

Ранее "Правда.Ру" писала, что проверка проходит после обращения c соответствующим заявлением депутата нижней палаты парламента от КПРФ Дениса Парфёнова. По его мнению, у 14 депутатов ГД имеется двойное гражданство. Также Володин напомнил, что человек, у которого есть вид на жительство и гражданство другой страны, не может быть депутатом.

Как пояснили в ЦИК, никто из действующих депутатов ГД на момент регистрации кандидатами в 2016 году не имел второго гражданства.

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