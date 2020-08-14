Возвращение россиян из-за рубежа могут сделать платным

Бесплатного возвращения на родину из-за границы россияне могут лишиться. Предлагается пересмотреть закон, гарантирующий безвозмездную помощь по возврату на родину.

С такой инициативой выступило Министерство иностранных дел России. Предложено гарантировать возврат на родину только в том случае, если россиянин возместит расходы. На это у него будет три месяца. Подтверждающие квитанции нужно будет направить в МИД.

"Помощь фактически будет предоставляться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни", — говорится в пояснительной записке к документу, размещенному на портале правовых актов.

Действующий закон гарантирует россиянам бесплатное возвращение на родину в исключительных случаях. К ним относятся угроза жизни человеку, например.

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