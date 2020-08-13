Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам, адресовал Лукашенко послание по поводу ситуации в Белоруссии, в котором подчеркнул, что стоит прекратить конфликт с народом и начать переговоры.
"За последние месяцы белорусы ясно показали, что стремятся к демократии и уважению прав человека. Существенные политические перемены являются предварительным условием для дальнейшего развития отношений между ЕС и Белоруссией", — написал Боррель на своей странице в Сетях.
Мария Колесникова, координатор штаба Светланы Тихановской, подхватила знамя, упавшее из рук лидера белорусской оппозиции.