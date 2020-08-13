Верховный представитель ЕС обратился к Лукашенко с посланием

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам, адресовал Лукашенко послание по поводу ситуации в Белоруссии, в котором подчеркнул, что стоит прекратить конфликт с народом и начать переговоры.