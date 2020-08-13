В Минске задержали изготовителей коктейлей Молотова

В Минске задержали молодых людей, которые изготавливали коктейли Молотова и разливали его по бутылкам.

Как сообщает МВД, также при них были найдены 10 литров бензина и подсолнечное масло. Смесь они собирались использовать во время беспорядков.

Юношей 18 и 19 лет задержали и отправили в Фрунзенский РУВД Минска. Их дальнейшая судьба еще решается. Стоит вопрос о возбуждении уголовного дела.